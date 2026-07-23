Dode duif in park in Eersel leidt politie naar bijzondere vondst

De politie heeft donderdagmiddag meerdere luchtdrukwapens gevonden in een huis in Eersel. Aanleiding voor de vondst was een dode duif in het Zuiderpark. De politie vermoedt dat de vogel is doodgeschoten.

Rond half een ’s middags ontving de politie een melding dat er een duif uit de lucht zou zijn geschoten in het park in Eersel.

“Ter plaatse troffen wij in het Zuiderpark inderdaad een overleden duif aan. Bij de duif zagen wij een klein gaatje, waardoor het vermoeden bestaat dat het dier is beschoten. Hier wordt onderzoek naar gedaan”, meldt de politie.

Daarna deden agenten onderzoek en kwamen ze uit bij een huis in Eersel. In dat huis werden een aantal luchtdrukwapens in beslag genomen ‘die er mogelijk iets mee te maken hebben’, aldus de politie.

Wie meer informatie heeft over de duif of de wapens, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.