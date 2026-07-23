Muurschildering brengt Tilburgs textielverleden tot leven: ‘Wat prachtig’

Het begon met wat schetsen, het verzamelen van plaatjes en daarna nog bijna drie weken spuiten. Maar de muurschildering is af en het resultaat mag er zijn. Paul Watty staat donderdag trots te kijken naar zijn nieuwste muurschildering in Tilburg. “Als ik hier aan het werk was, reden er regelmatig toeterende auto’s langs. Dat vond ik echt gaaf", glundert hij.

Als Paul Watty donderdagochtend bij het kunstwerk aankomt, staan er al wat voorbijgangers te kijken. En dat is nu precies de bedoeling van de kunstenaar. “Mensen die langs komen, worden toch nieuwsgierig. Ze willen weten wat het is en waarom het hier gemaakt is. Dat hoop ik ook te bereiken”, legt Watty uit. De muurschildering van 120 vierkante meter toont een lijfspreuk, mensen die kledingstukken sorteren en een jongetje dat een hergebruikt shirtje draagt. “Ik vind hem prachtig”, zegt een vrouw die voorbij komt wandelen. En een andere man zegt: “Toch geweldig dat je dit zo op de muur hebt gekregen.”

“Hier werden vroeger oude kledingstukken verzameld en gesorteerd.”

Watty heeft het kunstwerk gemaakt in opdracht van de gemeente Tilburg en in overleg met de huidige eigenaar van het gebouw, Greg Kalfus. Greg weet precies wat hier vroeger gedaan werd, want zijn opa richtte het textielbedrijf op. “In deze hallen werden vroeger oude kledingstukken verzameld en gesorteerd”, legt hij uit.

“Van die gesorteerde kleding werden balen van vijftig tot wel vijfhonderd kilo gemaakt. Die werden verstuurd naar allerlei landen over de hele wereld. Daar kon die kleding dan opnieuw worden gebruikt. Eigenlijk heel duurzaam en het past helemaal in de huidige tijd.”

“Die is bedacht en veel gebruikt door mijn grootvader.”

Voor Greg is de muurschildering extra bijzonder, want het kunstwerk gaat over zijn familiegeschiedenis. Vooral de spreuk is voor hem speciaal. “Al wat nieuw is, werd uit oud geboren. Die spreuk is bedacht door mijn grootvader, en is veel gebruikt door hem”, legt hij uit. Kunstenaar Watty is ook blij met het resultaat en geniet zichtbaar van alle mooie reacties. “Er waren dagen bij dat ik hier van twee uur ’s middags tot tien uur ’s avonds was, maar dat ik maar twee uurtjes werkte. Er waren constant mensen die kwamen kijken en een praatje maakten. Maar ook dat hoort erbij.”

De muurschildering van Paul is 120 vierkante meter groot (foto: Pieter Soethout)