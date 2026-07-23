Bernheze zet in op biobased bouwen en telen

Bernheze sluit zich aan bij het convenant Biobased Telen en Bouwen. Hiermee wil de gemeente het gebruik van natuurlijke materialen in de bouwsector stimuleren. Dit gebeurt in samenwerking met omliggende gemeenten en de landelijke organisatie Building Balance. De ondertekening is gepland op 8 oktober 2026.

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Met dit convenant hopen Bernheze en de andere deelnemende gemeenten, waaronder Maashorst, Oss en 's-Hertogenbosch, de toepassing van biobased materialen zoals hout, vlas en hennep in bouwprojecten te bevorderen. Deze materialen worden lokaal geteeld en zijn hernieuwbaar, wat bijdraagt aan een duurzamere en gezondere leefomgeving.

Natuurlijke materialen en duurzaamheid

Biobased bouwen, dat gebruikmaakt van natuurlijke en hernieuwbare materialen, heeft verschillende voordelen. Het verlaagt de CO₂-uitstoot en vermindert de afhankelijkheid van schaarse materialen zoals beton. Daarnaast bevordert het de landbouwtransitie en de circulaire economie, terwijl het ook economische kansen biedt voor lokale agrariërs.

De gemeente Bernheze wil met deze stap aansluiten bij haar ambities om de overgang naar een circulaire economie te stimuleren, zoals vastgelegd in haar Omgevingsvisie. Door samenwerking met andere gemeenten en ketenpartners, wordt het eenvoudiger om biobased materialen te integreren in toekomstige bouwprojecten.

Regionale samenwerking

De ondertekening van het convenant is onderdeel van een bredere regionale samenwerking. Initiatieven zoals de Deal Veur Mekaor worden voortgezet, waarbij verschillende partijen in de bouw- en landbouwketen streven naar een duurzame en circulaire economie. De komende periode wordt een actieplan ontwikkeld om de afspraken uit het convenant verder uit te werken.

Met biobased bouwen wil Bernheze niet alleen de bouwsector verduurzamen, maar ook nieuwe kansen creëren voor agrariërs in de regio. Het doel is om een toekomstbestendige en gezonde leefomgeving te realiseren.