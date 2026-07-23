14 nieuwe koopwoningen op Boals binnenveld in Baarle-Nassau

In Baarle-Nassau worden 14 nieuwe koopwoningen gebouwd op het braakliggende 'Boals binnenveld'. Wethouder Jannes Kusters en Gispro-directeur Tino Verspaandonk ondertekenden op 15 juli de overeenkomst voor dit project aan de Alphenseweg. De woningen variëren van sociale en betaalbare koop tot vrije koopsector.

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In het Brabantse Baarle-Nassau komt op het braakliggende terrein 'Boals binnenveld' binnenkort een nieuwbouwproject met 14 koopwoningen. De overeenkomst hiervoor werd op 15 juli ondertekend door wethouder Jannes Kusters en Tino Verspaandonk, directeur projectontwikkeling bij Gispro uit Hooge Mierden. De bouwlocatie ligt aan de Alphenseweg tussen huisnummers 19 en 23.

Het project voorziet in vier woningen voor de sociale koopsector, met een maximale verkoopprijs van 295.000 euro. Daarnaast komen er vier betaalbare koopwoningen, met een prijs van maximaal 420.000 euro, en zes woningen in de vrije koopsector.

Openbare ruimte

Het terrein, lokaal bekend als 'weitje Bruurs', zal deels worden omgevormd tot openbaar gebied. Na voltooiing van het inrichtingsplan draagt de projectontwikkelaar een deel van de grond over aan de gemeente Baarle-Nassau. De nieuwe openbare ruimte zal worden verbonden met de kern van Baarle via de De la Sallestraat.