Pretparkfans komen samen op de kermis: 'Er zijn vriendschappen ontstaan'

Sommige mensen zijn zó gek op pretparken en kermissen dat ze het liefst elke dag gaan. Alleen krijg je je vrienden en familie natuurlijk niet altijd mee. Daar heeft pretparkfan Fouad Mansveld, beter bekend op de socials als ThrillsTastic, iets op bedacht. Samen met een groep liefhebbers, die elkaar online hebben leren kennen, ging hij deze week naar de Tilburgse Kermis.

Fouad is met zijn account ThrillsTastic een ware 'pretparkinfluencer'. Al noemt hij het zelf liever niet zo. "Ik post gewoon filmpjes over pretparken. Dat doe ik al een paar jaar", vertelt hij. Online leerde hij de afgelopen jaren heel wat mensen kennen die net zo gek zijn op attracties als dat hij zelf is. Het contact bleef eerst online, maar het leek Fouad leuk om ook eens offline met elkaar af te spreken. Sindsdien organiseert Fouad dagjes naar pretparken en dit keer gaan ze naar de Tilburgse Kermis.

"Je kunt het wel een tijdelijk pretpark noemen."

En of de kermis dan niet onderdoet aan een pretpark? "Dit is de grootste kermis van de Benelux. Er staan superveel attracties en de sfeer is wat de Tilburgse Kermis het mooiste maakt. Als je kijkt hoe groot het is en wat er allemaal te doen is: feesten, attracties, eten en drinken. Je kunt het wel een tijdelijk pretpark noemen."

Het groepje pretparkfans loopt samen over de kermis. Als iemand ergens in wil dan stoppen ze. De een gaat mee in de attractie, de ander kijkt rustig toe en legt de boel vast. Een van de mannen gaat de Entertainer in. "Dit is echt de leukste attractie van de kermis. Elke kermis dat ik 'm zie, moet ik erin!" Vanuit de entertainer roept hij: 'wat een ding, wat een machine!'. Naderhand vertelt hij dat hij er al heel vaak in is geweest, maar toch is het niet steeds hetzelfde ritje. "Je weet niet wat er gaat gebeuren want de attractie wordt bestuurd. Hij kan ook de rem erop gooien." Je zou denken dat deze groep in elke attractie durft, maar niets is minder waar. Bij een enorm hoge zwiepende arm blijft Fouad staan. "Ik kijk er liever naar. Nee, dit gaat me te hard en het draait alle kanten op. In een pretpark vind ik het minder hard draaien. Ik stap wel in alle achtbanen", lacht hij.

"Ik heb eigenlijk heel weinig vrienden dus dan is dit groepje heel leuk."