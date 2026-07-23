Pride Walk en dragshows in Breda tijdens Be Proud Weekend

Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober vindt het Be Proud Weekend plaats in het Chassé Theater in Breda. Tijdens dit queer festival worden gevestigde namen uit de LHBTQIA+ scene gecombineerd met lokaal talent. Het evenement viert de diversiteit en vrijheid van de gemeenschap met een uitgebreid programma vol theater, film en muziek.

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Het Be Proud Weekend in Breda biedt een podium aan zowel bekende namen als lokaal talent uit de queer gemeenschap. Onder anderen de Bredase makers Marleen Hendrickx en Luuk van de Ven zijn van de partij. Het festival zet in op een uitbundige viering van diversiteit en benadrukt tegelijkertijd dat de strijd voor gelijke rechten nog niet voorbij is.

Activiteiten en ontmoetingen

Het Chassé Theater is dé plek voor het delen van verhalen, het voeren van open gesprekken en het vieren van diversiteit in al zijn vormen. Bezoekers kunnen deelnemen aan een breed scala aan activiteiten, inclusief voorstellingen en exposities. Het programma wordt voorafgaand aan het weekend nog verder uitgebreid met films en extra activiteiten.

Het Be Proud Weekend wordt georganiseerd door het Chassé Theater in samenwerking met organisaties als COC Tilburg Breda en MEZZ. Het Chassé Cultuurfonds maakt het evenement mede mogelijk. Het theaterprogramma is al beschikbaar voor verkoop, zodat bezoekers hun plek kunnen reserveren voor dit kleurrijke weekend in oktober.