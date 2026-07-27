Geen uitzonderingen op vuurwerkverbod in meeste gemeenten

In zeker 36 Brabantse gemeenten mag tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk worden afgestoken door particulieren. Ook voor buurt- en dorpsverenigingen wordt op deze plekken geen uitzondering gemaakt. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant onder alle gemeenten in de provincie. Tijdens de komende jaarwisseling geldt voor het eerst het nieuwe landelijke vuurwerkverbod.

In negentien gemeenten moet nog besloten worden of uitzonderingen mogelijk zijn. Alleen Laarbeek laat als enige gemeente weten open te staan voor initiatieven, maar daar zijn nog geen ontheffingen op het verbod aangevraagd. Hieronder zie je in welke gemeenten al besloten is om wel of geen uitzonderingen te maken. Van zeven gemeenten ontving Omroep Brabant geen reactie. Werkt de kaart niet? Klik dan hier.

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Waarom kiezen gemeenten voor algeheel vuurwerkverbod?

De gemeenten die voor een algeheel verbod kiezen, geven hiervoor meerdere redenen. Vooral een gebrek aan boa's en politie om te handhaven tijdens oud en nieuw speelt een rol. Controleren op uitzonderingen zou te veel extra werk opleveren. Zo laat Valkenswaard weten: "De gemeente denkt dat het vuurwerkverbod lastig handhaafbaar is wanneer daar onvoldoende capaciteit voor is. Dat bleek ook tijdens de coronajaren waarin een vuurwerkverbod van kracht was, net als in gemeenten waar al langer een lokaal verbod geldt. Het is niet mogelijk om altijd overal ter plaatse te zijn."

'Zoveel mogelijk duidelijkheid voor inwoners'

Daarnaast vinden gemeenten dat er niet genoeg tijd is om de praktische en juridische kanten rond ontheffingen fatsoenlijk voor te bereiden. Een aantal zegt dit wel te willen overwegen nadat de komende jaarwisseling is geëvalueerd. "Het zorgvuldig beoordelen van aanvragen, het treffen van eventuele aanvullende veiligheidsmaatregelen en met name het organiseren van adequate handhaving vragen een voorbereidingstijd die nu onvoldoende beschikbaar is", zegt de gemeente Oisterwijk. Ook speelt mee dat gemeenten het landelijk beleid niet willen afzwakken en voor zoveel mogelijk duidelijkheid willen zorgen. Zowel voor inwoners al voor handhavers. "Er heeft zich een brede meerderheid afgetekend voor een landelijk vuurwerkverbod en het streven om de jaarwisseling veiliger en beheersbaarder te laten verlopen", schrijft de burgemeester van Oosterhout aan de gemeenteraad. Samen optrekken

De keuze voor een algeheel vuurwerkverbod zonder uitzonderingen, nemen gemeenten vaak gezamenlijk. Zo kozen zowel de bestuurders in veiligheidsregio Midden- en West-Brabant als die in het dommelstroomgebied er samen voor geen ontheffingen te verlenen. Ook de gemeenten in de Kempen zijn nog in overleg over hun standpunt. Opvallend nog is dat de burgemeester van Loon op Zand wel de intentie had om drie ontheffingen te verlenen (één per kern). In overleg met de regio ziet de burgemeester daar toch vanaf. Een deel van de gemeenten, zoals Eindhoven en Tilburg, had al een eigen vuurwerkverbod.