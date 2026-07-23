26 kandidaten voor burgemeesterspost Hilvarenbeek

Voor de functie van burgemeester van Hilvarenbeek hebben 26 personen gesolliciteerd. Dit zijn 14 mannen en 12 vrouwen, voornamelijk met ervaring in de politiek of het openbaar bestuur.

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De gemeente Hilvarenbeek heeft 26 sollicitaties ontvangen voor de positie van burgemeester. Twintig van deze kandidaten zijn of waren burgemeester, wethouder of hebben andere politieke functies vervuld. Zij werken bij overheidsorganisaties. De overige zes kandidaten zijn afkomstig uit het bedrijfsleven of de particuliere sector.

Veel van de sollicitanten uit het bedrijfsleven hebben naast hun werk ook politieke of bestuurlijke nevenfuncties. De gemeente maakte op 17 juni bekend op zoek te zijn naar een burgemeester met lef, visie en verbindingskracht. Deze eigenschappen zijn vastgelegd in de profielschets voor de nieuwe burgemeester.