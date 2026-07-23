Advertentie
26 kandidaten voor burgemeesterspost Hilvarenbeek
Gisteren om 16:56 • Aangepast vandaag om 10:05
Voor de functie van burgemeester van Hilvarenbeek hebben 26 personen gesolliciteerd. Dit zijn 14 mannen en 12 vrouwen, voornamelijk met ervaring in de politiek of het openbaar bestuur.
De gemeente Hilvarenbeek heeft 26 sollicitaties ontvangen voor de positie van burgemeester. Twintig van deze kandidaten zijn of waren burgemeester, wethouder of hebben andere politieke functies vervuld. Zij werken bij overheidsorganisaties. De overige zes kandidaten zijn afkomstig uit het bedrijfsleven of de particuliere sector.
Veel van de sollicitanten uit het bedrijfsleven hebben naast hun werk ook politieke of bestuurlijke nevenfuncties. De gemeente maakte op 17 juni bekend op zoek te zijn naar een burgemeester met lef, visie en verbindingskracht. Deze eigenschappen zijn vastgelegd in de profielschets voor de nieuwe burgemeester.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie