Vergadering Ruimtelijke Kwaliteit Steenbergen op 29 juli

Op woensdag 29 juli vindt de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Steenbergen plaats. De bijeenkomst start om 13:30 uur in het gemeentehuis aan Buiten de Veste 1.

Gevonden voor jou

Tijdens de vergadering worden verschillende plannen behandeld die van belang zijn voor de regio. Zo wordt er gekeken naar de uitbreidingslocatie aan de Nieuw-Vossemeersedijk 1 in Nieuw-Vossemeer en de restauratie van een molen aan de Rijksweg 51 in De Heen.

Plannen in Dinteloord en Steenbergen

Ook in Dinteloord en Steenbergen worden bouwplannen besproken. In Dinteloord gaat het om het plaatsen van een dieseltank met een vloeistofdichte vloer aan Samenwerking 2. In Steenbergen zelf staat de uitbreiding van een bedrijf met een nieuw bedrijfspand aan de Liberatorstraat 3 op de agenda.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt of de plannen voldoen aan de welstandscriteria van de gemeente. Dit is belangrijk om de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van de gemeente te waarborgen.