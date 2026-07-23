Bladel erkend als dementievriendelijke gemeente

De gemeente Bladel heeft op donderdag 23 juli het certificaat 'Dementievriendelijke gemeente' ontvangen van Alzheimer Nederland. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in BRUIS nam wethouder Hetty van der Hamsvoort het certificaat namens het gemeentebestuur in ontvangst.

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De uitreiking vond plaats tijdens een muzikale middag die de aanwezigen verraste. Deze erkenning is het resultaat van de samenwerking tussen de gemeente Bladel en de werkgroep Dementievriendelijke Gemeente Bladel.

Betrokkenheid en inzet

Wethouder Hetty van der Hamsvoort sprak haar waardering uit voor de inzet van de werkgroep. Ze benadrukte dat het thema dementie leeft onder de inwoners, vrijwilligers en organisaties, en prees hun proactieve rol. Als teken van erkenning kregen alle werkgroepleden een vergeet-me-niet-speldje, symbool voor aandacht en begrip voor mensen met dementie.

De werkgroep zet zich in met inwoners en organisaties om begrip en ondersteuning te creëren voor mensen met dementie en hun naasten. Het doel is dat zij zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

Toekomstplannen

De erkenning is een belangrijke mijlpaal, maar de werkgroep en gemeente zien het niet als eindpunt. Ze blijven werken aan een dementievriendelijkere gemeente met nieuwe activiteiten en voorlichtingsmomenten. Samen met inwoners, organisaties en zorgpartners wordt gestreefd naar een samenleving waarin begrip en ondersteuning voor mensen met dementie centraal staan.