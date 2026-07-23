Efteling al jaren doelwit van waakhond: ‘Zeggen het een en doen het ander'

De Efteling lijkt maar niet van Foodwatch af te komen. Na de strijd tegen kindermarketing in het park en een Coca-Cola hotelkamer heeft de 'voedselwaakhond' nu een nieuw mikpunt gevonden: het onbeperkt frisdrankarrangement. Opvallend, want ook andere pretparken bieden onbeperkt dranken aan. Waarom moet dan juist de Efteling het ontgelden?

Foodwatch is een organisatie die zich inspant voor gezond en veilig voedsel. Eerder kregen ze het voor elkaar dat supermarkten kinderhelden van snoepverpakkingen haalden en dat energiedrankjes uit ziekenhuizen verdwenen. Het is ook de organisatie die ieder jaar het Gouden Windei uitreikt aan bedrijven met het meest misleidende product. Ook de Efteling is geen onbekende voor de actiegroep. Een aantal jaar geleden voerde ze al actie tegen kinderreclame op frisdrankautomaten en een Coca-Cola-suite in het Efteling Hotel, die uiteindelijk verdween. Nu richt de organisatie haar pijlen op het onbeperkt frisdrankarrangement.

Ook buiten de Efteling zijn er volop plekken waar mensen onbeperkt kunnen eten of drinken, zou je denken. "Dat klopt, maar de Efteling heeft juist een paar jaar geleden de Ambitie Gezond Uit getekend”, legt campagnevoerder Liz Kunst van Foodwatch uit. “Ze zeggen dat ze de nadruk willen leggen op gezonde voeding, zeker als het om kinderen gaat. Als ze dat vervolgens niet doen, hebben wij daar moeite mee.”

“Het lijkt alsof ze steeds iets kiezen wat nog erger is.”

De Efteling snapt niks van de kritiek en benadrukt dat bezoekers ook kunnen kiezen voor suikervrije frisdrank en water. Maar Foodwatch vindt het aanbieden ervan al een brug te ver. “Iedereen mag natuurlijk zelf bepalen wat je drinkt, maar je stimuleert kinderen om zoet te drinken. Er zijn ook watertappunten. Dat kunnen ze ook stimuleren.” De campagne tegen het frisdrankarrangement is nog maar net begonnen, maar de Efteling kan de komende tijd een flinke stapel post verwachten. "We zijn een petitie gestart. Iedere dag sturen we een nieuwe bundel handtekeningen met de vraag om te stoppen", belooft de campagnevoerder. De Efteling vindt het jammer dat Foodwatch direct naar de media is gestapt en niet eerst in gesprek is gegaan. Maar volgens Kunst is een vriendelijk telefoontje wel geprobeerd. “Wij hebben niet het gevoel dat dat werkt. We hebben al jarenlang actie moeten voeren om die hotelkamer weg te krijgen. Het lijkt alsof ze steeds iets kiezen wat nog erger is, daarom kiezen wij nu voor een andere aanpak.” Opvallend is dat de Efteling niet het enige pretpark is met een onbeperkt frisdrankarrangement. Ook Slagharen kent zo'n arrangement en in speelpark Duinoord in Helvoirt zit onbeperkt eten en drinken zelfs standaard bij de entree. Waarom dan juist de Efteling? "Omdat zij de grootste zijn”, zegt Kunst. Of de andere pretparken ook nog aan de beurt komen? “Voor nu zijn we druk met de Efteling, maar wie weet.”