Inbrekers worden betrapt en snel gepakt dankzij camerabeelden

De politie heeft dinsdagochtend twee inbrekers opgepakt op de N2 bij Eindhoven. Het tweetal was even daarvoor op heterdaad betrapt toen ze probeerden in te breken bij een huis aan de Hogeweg in Lierop.

De bewoners van het huis in Lierop werden iets na tien uur opgeschrikt door een vreemd geluid. De bewoonster ging vervolgens kijken wat er aan de hand was. Een raam bleek open en beschadigd, maar ze werd vooral verrast door het feit dat er twee mannen buiten stonden die meteen op de vlucht sloegen.

Gefilmd door automobilist

De twee inbrekers renden door de straat richting hun vluchtauto, maar precies op dat moment werden ze gefilmd door een automobilist. Zijn auto was voorzien van camera's en de bestuurder voelde dat er iets niet klopte toen hij de rennende mannen ervandoor zag gaan.

Agenten hebben vervolgens de beelden van de passerende automobilist bekeken. Die bleken zeer bruikbaar, want de vluchtende mannen waren goed te zien waardoor er een signalement was. En ook een deel van het kenteken van de vluchtauto was gefilmd. Daarmee konden de agenten andere politieteams gelijk laten uitkijken naar de inbrekers.

Perfecte match

De verdachten reden al snel langs een politieauto die stond te posten op de N2 bij Eindhoven. Het signalement van zowel de verdachten als vluchtauto was een perfecte match. De inbrekers zijn vervolgens aan de kant gezet en gearresteerd.

In de auto werden spullen gevonden om mee in te breken. De mannen zitten vast voor verder onderzoek. Voor zover bekend hebben ze niets buitgemaakt in Lierop.