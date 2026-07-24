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VIERDAAGSE

Kijk hier live mee: Brabanders over de finish van de Nijmeegse Vierdaagse

Vandaag om 12:00

Het einde is in zicht voor veel lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste kilometers worden afgelegd over de Via Gladiola. Daar is het één groot feest met bomvolle tribunes, feestend publiek, orkestjes en tienduizenden blije lopers met een gladiool in de hand. Bij Omroep Brabant is deze binnenkomst vrijdag live te zien. 

Profielfoto van Tom Berkers
Geschreven door
Tom Berkers

De intocht kun je vanaf 14.00 uur op deze pagina online bekijken. 

De intocht is in samenwerking met Omroep Gelderland vanaf 14.00 uur te zien op televisie. Deze uitzending duurt tot 17.23 uur. Op Brabant+ gaat het zelfs door tot 18.05 uur. 

Kijk hier vanaf 14.00 uur live mee naar de binnenkomst in Nijmegen. 

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