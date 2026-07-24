Kijk hier live mee: Brabanders over de finish van de Nijmeegse Vierdaagse

Het einde is in zicht voor veel lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste kilometers worden afgelegd over de Via Gladiola. Daar is het één groot feest met bomvolle tribunes, feestend publiek, orkestjes en tienduizenden blije lopers met een gladiool in de hand. Bij Omroep Brabant is deze binnenkomst vrijdag live te zien.

De intocht kun je vanaf 14.00 uur op deze pagina online bekijken.