Kijk nu live mee: Brabanders over de finish van de Nijmeegse Vierdaagse

Het einde is in zicht voor veel lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste kilometers worden afgelegd over de Via Gladiola. Daar is het één groot feest met bomvolle tribunes, feestend publiek, orkestjes en tienduizenden blije lopers met een gladiool in de hand. Bij Omroep Brabant is de binnenkomst nu live te zien.

Kijk hier live mee naar de binnenkomst in Nijmegen.