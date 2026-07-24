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VIERDAAGSE

Kijk nu live mee: Brabanders over de finish van de Nijmeegse Vierdaagse

Vandaag om 12:00 • Aangepast vandaag om 14:11
De finish van de Vierdaagse op de Via Gladiola. (Foto: ANP).
De finish van de Vierdaagse op de Via Gladiola. (Foto: ANP).

Het einde is in zicht voor veel lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste kilometers worden afgelegd over de Via Gladiola. Daar is het één groot feest met bomvolle tribunes, feestend publiek, orkestjes en tienduizenden blije lopers met een gladiool in de hand. Bij Omroep Brabant is de binnenkomst nu live te zien. 

Profielfoto van Tom Berkers
Geschreven door
Tom Berkers

Kijk hier live mee naar de binnenkomst in Nijmegen. 

De intocht is in samenwerking met Omroep Gelderland vanaf 14.00 uur ook te zien op televisie. Deze uitzending duurt tot 17.23 uur. Op Brabant+ gaat het zelfs door tot 18.05 uur. 

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