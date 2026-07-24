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VIERDAAGSE

Kijk terug: Brabanders over de finish van de Nijmeegse Vierdaagse

Vandaag om 12:00 • Aangepast vandaag om 18:02
De finish van de Vierdaagse op de Via Gladiola. (Foto: ANP).
De finish van de Vierdaagse op de Via Gladiola. (Foto: ANP).

Het einde voor voor veel lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste kilometers werden afgelegd over de Via Gladiola. Daar was het één groot feest met bomvolle tribunes, feestend publiek, orkestjes en tienduizenden blije lopers met een gladiool in de hand. Bij Omroep Brabant was de binnenkomst live te zien.

Profielfoto van Tom Berkers
Geschreven door
Tom Berkers
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De intocht was in samenwerking met Omroep Gelderland vanaf 14.00 uur ook te zien op televisie.

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