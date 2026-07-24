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Kijk terug: Brabanders over de finish van de Nijmeegse Vierdaagse
Vandaag om 12:00 • Aangepast vandaag om 18:02
Het einde voor voor veel lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste kilometers werden afgelegd over de Via Gladiola. Daar was het één groot feest met bomvolle tribunes, feestend publiek, orkestjes en tienduizenden blije lopers met een gladiool in de hand. Bij Omroep Brabant was de binnenkomst live te zien.
De intocht was in samenwerking met Omroep Gelderland vanaf 14.00 uur ook te zien op televisie.
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