Technofestival Tegendraads verandert vuurwerkshow om droogte

Technofestival Tegendraads op het Autotron in Rosmalen mag dit weekend wel afsluiten met vuurwerk, maar alleen in beperkte vorm. Door de aanhoudende droogte heeft de provincie extra voorwaarden gesteld aan de vuurwerkshow.

"Het is de afgelopen tijd erg droog geweest en dus is brandgevaar groot", vertelt Martijn van Dijk. "Houten huizen, kwetsbare begroeiing, veel blaadjes. Ik denk dat er weinig voor nodig is om te fikken. Als het eenmaal fout gaat, is zo’n huisje binnen zeven minuten weg."

Bewoners van 't Soperse Bos in Vinkel, dat in de buurt van het festivalterrein ligt, maken zich zorgen over het brandgevaar. "We zien de afgelopen weken wat enorme bosbranden in Zuid-Frankrijk en Spanje teweegbrengen. Wij moeten er niet aan denken dat we hier alles moeten achterlaten", zegt bewoner Margriet Stelt.

Bewoners hopen dat de provincie ingrijpt. Die laat weten dat er standaard veiligheidsvoorwaarden in de vergunning staan. "Het afsteken van vuurwerk moet natuurlijk veilig gebeuren. Zeker nu het zo droog is. Daarom stellen we altijd vooraf voorwaarden op, waarin onder meer staat dat de organisator de vuurwerkshow moet afschalen in tijden van droogte."

Maatregelen

Max Lips van festivalorganisator Libéma bevestigt dat er aanpassingen zijn gedaan aan de show. "Er wordt kleiner vuurwerk gebruikt, niet het vuurwerk uit de zwaardere F4-categorie of hoger", vertelt hij. "We maken bij bepaald vuurwerk dat uit boxen schiet ook gebruik van zeecontainers, zodat de vonken niet op de grond terechtkomen."

Volgens de organisatie zijn alle maatregelen genomen in goed overleg met de Veiligheidsregio. "Er wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met de afstand tot de bomen en er zijn blusmiddelen geplaatst."

Lips zegt de zorgen van omwonenden te begrijpen. "Maar bij evenementen vorig jaar en het jaar ervoor was het ook droog. We hebben dit al vaker gedaan en we weten dat het veilig gebeurt. Als buurtbewoners zorgen hebben, kunnen ze ons altijd bereiken."