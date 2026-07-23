Kilian van Gorp blijft bij Tilburg Trappers voor 13e seizoen

Kilian van Gorp heeft zijn contract bij de Tilburg Trappers verlengd voor zijn dertiende seizoen. De 31-jarige verdediger blijft een vaste waarde voor de club, bekend om zijn betrouwbare spel en inzet.

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Kilian van Gorp, de 31-jarige verdediger van de Tilburg Trappers, heeft zijn contract met de club voor een extra seizoen verlengd. Dit betekent dat hij aan zijn dertiende seizoen begint bij de Blauwgelen. Van Gorp staat bekend om zijn betrouwbare spel en houdt zich liever op de achtergrond, waar hij zijn kracht haalt uit zijn spel op het ijs.

Vertrouwde kracht

In het afgelopen seizoen miste Van Gorp slechts één wedstrijd tijdens de reguliere competitie. Hij scoorde twee doelpunten en leverde elf assists in 59 wedstrijden. Deze prestaties benadrukken zijn waarde als een constante en betrouwbare kracht binnen het team. Zijn vermogen om gevaarlijke aanvallen van tegenstanders te neutraliseren en zijn team te ondersteunen, maakt hem een onmisbare speler voor de Tilburg Trappers.

Langdurige band

Van Gorp's contractverlenging benadrukt zijn sterke band met de club en zijn vaste rol binnen de spelersgroep. Ondanks jaarlijkse veranderingen binnen de selectie, blijft zijn aanwezigheid een constante factor. Zijn dertiende seizoen markeert een belangrijke mijlpaal, zowel voor hem als voor de club, en onderstreept de wederzijdse verbondenheid tussen de speler en de Tilburg Trappers.

Hoewel Van Gorp niet de schijnwerpers opzoekt, blijft hij een onmisbare en betrouwbare speler voor zijn teamgenoten en coaches. Terwijl anderen de aandacht zoeken, blijft hij trouw aan zijn rol in de luwte, maar altijd paraat voor zijn team.