Meldpunt: 'Witte mannen naar achteren' van Sophie Straat geen discriminatie

Discriminatiemeldpunten in Nederland en België vinden dat er geen sprake was van discriminatie bij de optredens van Sophie Straat, onder meer tijdens Best Kept Secret in Hilvarenbeek vorige maand. Maandag vroeg ze ook bij een optreden in Gent voorafgaand aan een moshpit opnieuw ruimte te maken voor vrouwen, queer personen en mensen van kleur en 'alle witte mannen naar achteren' te stappen.

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Straat zegt dat ze niemand wilde uitsluiten, maar juist ruimte wilde maken voor mensen die zich in een moshpit minder veilig voelen. "Wat haar bedoeling ook was, mensen kunnen zich hierdoor gediscrimineerd voelen", zegt Discriminatie.nl tegen de NOS. Het meldpunt kreeg daar "vele honderden klachten" over. "Wij begrijpen dat, maar zien op dit moment niet genoeg aanleiding om te denken dat er discriminatie was op basis van huidskleur of geslacht."

Het meldpunt zegt dat de artieste geen beledigende uitlatingen deed over witte mannen. "De oproep had alleen betrekking op één korte, eenmalige moshpit voor deze groepen. Bezoekers werden dus niet van het concert geweigerd."

Geen verdere stappen

Discriminatie.nl zegt daarom ook geen verdere stappen te zetten wat betreft de meldingen. Het Openbaar Ministerie in West-Brabant heeft meerdere aangiftes ontvangen. Verdere mededelingen doet een woordvoerder niet. Ook de vraag of alle klagers bij het concert aanwezig waren, kan een woordvoerder niet beantwoorden.

De zaak speelt ook in België. Tijdens de Gentse Feesten verduidelijkte Straat haar eerdere oproep en vroeg zij bezoekers om zich eens wat vaker in andere mensen te verplaatsen. Volgens Belgische media klonk er applaus na haar oproep.