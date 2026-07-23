Ontsnapte aap terug en tuinparadijs moet verdwijnen: dit gebeurde vandaag

De ontsnapte aap uit Safaripark Beekse bergen is gevangen en een tuinparadijs dat moet verdwijnen. Dit zijn de vijf verhalen die je op donderdag gelezen moet hebben.

Na een maand zoeken is de kuifmangabey die eind juni ontsnapte uit Safaripark Beekse Bergen woensdagmiddag veilig teruggevonden in een vangkooi. Het vierjarige mannetje bleef rustig en is medisch onderzocht. De aap, die verzorgers wekenlang te slim af was, verblijft nu dertig dagen in quarantaine en verhuist daarna naar een Duitse dierentuin. Volgens het park hoeft de gracht niet aangepast te worden, omdat dit een uitzondering was. Lees hier het hele verhaal.

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Dan naar Son en Breugel. Het Verborgen Paradijs, de tuinen van Marie-Christien Kop in het natuurgebied, moet teruggebracht worden naar de oorspronkelijke staat. De rechter heeft de gemeente gelijk gegeven: alle bouwwerken, paadjes en exotische planten moeten weg omdat ze een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna. Kop is al een jaar bezig met ontmantelen en heeft inmiddels 47 aanhangers vol naar de stort gebracht. Ze gaat in hoger beroep om meer tijd te krijgen voor de opruiming. Hier lees je haar verhaal.

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Er is ook nog consumentennieuws. Foodwatch roept de Efteling op te stoppen met onbeperkt frisdrank tappen via het D'n Dorstlesser-concept. De organisatie heeft meerdere klachten ontvangen omdat het pretpark mensen zou aanmoedigen extra suiker en zoete drank te consumeren. De Efteling benadrukt dat er ook suikervrije opties en water beschikbaar zijn en vindt het jammer dat Foodwatch geen contact heeft gezocht voor een gesprek. Check het hier.

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Verder nog. Dit weekend wordt wisselvallig in Brabant. Zaterdag wordt een zomerse dag met volop zon en temperaturen tot 28 graden, terwijl zondag een heel ander weertype laat zien met buien vanuit het noorden en temperaturen net boven de twintig graden. In de loop van volgende week wordt het volgens de meteoroloog weer droog en zeer warm. Lees hier het verhaal.

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Tot slot. De Merwedebrug is sinds zaterdag afgesloten voor vrachtverkeer omdat delen van de stalen constructie minder sterk blijken dan gedacht. Dit is niet de enige plek in Brabant waar onderhoud nodig is: Rijkswaterstaat heeft tientallen locaties in kaart gebracht waar bruggen, wegen en sluizen dringend moeten worden vernieuwd. Het zuiden van Nederland is de regio waar het meest moet gebeuren, maar door te weinig geld en personeel zijn veel werkzaamheden uitgesteld. Hier lees je het hele verhaal.