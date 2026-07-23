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Container en machine in brand bij recyclingbedrijf

Vandaag om 20:01 • Aangepast vandaag om 21:06
Van Mechelen Recycling in Geldrop (foto: Google Maps)
Van Mechelen Recycling in Geldrop (foto: Google Maps)

Bij Van Mechelen Recycling in Geldrop is donderdagavond brand uitgebroken. Bij het bedrijf aan de Spaarpot hebben een container en machine vlam gevat. De brandweer rukte met meerdere wagens uit om het vuur te bestrijden.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het vuur is ontstaan in een container waarin een recyclingproduct zat. Daarna is de brand overgeslagen naar een machine. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het bedrijfspand van Van Mechelen Recycling is volgens de veiligheidsregio niet in gevaar geweest. Er is niemand gewond geraakt.

Van Mechelen Recycling is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het recyclen en verwerken van kabels tot zuiver koper. Daarnaast recyclet het ook aluminium en lood.

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