Willem II versterkt zich met Belg Lemmens en Boogaard van AZ

Willem II gaat met Mats Lemmens de Eredivisie in. De 24-jarige verdediger uit België heeft een tweejarig contract ondertekend bij de club uit Tilburg. Kasper Boogaard speelt komend seizoen ook voor Willem II. De naar de Eredivisie gepromoveerde club huurt de 20-jarige middenvelder van AZ.

Lemmens komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat afgelopen seizoen uitkwam op het tweede niveau van België. Hij verliet KRC Genk zes jaar geleden voor het Italiaanse US Lecce.

"Vanaf de eerste gesprekken had ik een goed gevoel bij Willem II", zegt Lemmens op de website van Willem II. "De ambitie van de club sprak me direct aan. Ik kijk ernaar uit om de supporters en mijn ploeggenoten te leren kennen en wil er alles aan doen om bij te dragen aan een succesvol seizoen."

Baartmans

Siegert Baartmans speelt komend seizoen op huurbasis voor FC Eindhoven. Willem II en FC Eindhoven hebben overeenstemming bereikt over een tijdelijke overgang van de 20-jarige aanvaller.

Baartmans speelt al sinds zijn twaalfde voor Willem II. Vorig seizoen kreeg de spits zijn eerste profcontract, waarna hij definitief aansloot bij het eerste elftal. Uiteindelijk kwam hij in 31 officiële wedstrijden in actie en dwong hij met de Tricolores promotie naar de Eredivisie af.