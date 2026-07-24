Dronken bestuurder (27) rijdt 145 kilometer per uur langs wegwerkzaamheden

Een 27-jarige man uit Baarle-Hertog is donderdagnacht met 145 kilometer per uur langs wegwerkzaamheden op de A16 bij Rijsbergen gereden. Daar mocht door werkzaamheden maar 70 kilometer per uur worden gereden.

Agenten hielden donderdagnacht toezicht bij de werkzaamheden toen de automobilist opviel door zijn hoge snelheid. Hij reed ruim twee keer zo hard als toegestaan.

Onder invloed

Niet alleen de snelheid trok de aandacht van de politie. Agenten zagen ook dat de bestuurder moeite had om zijn auto goed onder controle te houden. Zo lukte het hem niet om de bochten juist te nemen.

Een blaastest langs de weg maakte duidelijk dat er alcohol in het spel was. Op het bureau moest de bestuurder opnieuw blazen. Daar blies de man 730 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, ruim boven de wettelijke limiet.

Zijn rijbewijs werd direct afgepakt. Daarnaast kreeg hij een boete voor de snelheidsovertreding en het rijden onder invloed.

Auto in beslag genomen

Daar bleef het niet bij. De politie heeft ook de auto van de bestuurder in beslag genomen. De verkeersofficier beslist later of het voertuig verbeurd wordt verklaard. Als dat gebeurt, raakt de bestuurder zijn auto definitief kwijt.