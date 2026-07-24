Zwaarbewapend arrestatieteam doet inval in huis Tilburg, verdachte opgepakt

Een zwaarbewapend arrestatieteam heeft donderdag rond middernacht een man opgepakt bij een inval in een huis aan de Marconistraat in Tilburg. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en hield de omgeving vooraf al urenlang scherp in de gaten.

Omwonenden zagen hoe agenten met kogelwerende vesten op verschillende plekken in de straat en omgeving stonden opgesteld. Ook meerdere politiewagens en politiebikers hielden de omgeving in de gaten. Rond middernacht arriveerde de Dienst Speciale Interventies (DSI) en begon de actie.

Harde knal bij inval

Het arrestatieteam forceerde de voordeur van de woning om binnen te komen. Volgens omstanders werd daarbij ook een zogenoemde flashbang gebruikt. Dat is een middel dat zorgt voor een harde knal en een felle lichtflits, waardoor een verdachte tijdelijk gedesoriënteerd raakt.

Niet veel later werd een verdachte door leden van het arrestatieteam opgepakt. De man werd geblinddoekt uit de woning gehaald en onder zware begeleiding afgevoerd. Waar de verdachte naartoe is gebracht, is niet bekend.

Woning doorzocht

Na de aanhouding gingen meerdere agenten het huis binnen voor verder onderzoek. De woning werd enige tijd doorzocht. Of daarbij spullen in beslag zijn genomen, is nog onduidelijk.

Waarom het arrestatieteam is ingezet en waarvan de aangehouden man precies wordt verdacht, heeft de politie nog niet bekendgemaakt.