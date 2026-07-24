Brand in loods in Roosendaal, vlammen snel onder controle

In een loods van een bedrijf aan de Nucleonweg in Roosendaal heeft vrijdagochtend brand gewoed. Mogelijk lagen er fietsaccu's in het gebouw. Het is niet bekend waarom er brand was.

Redactie Geschreven door

De melding kwam rond half acht binnen bij de brandweer. Meerdere voertuigen kwamen ter plaatse. De brandweer schaalde op uit voorzorg. De brand was snel onder controle. Het is niet duidelijk wat er vlam heeft gevat. De omgeving was tijdelijk afgezet.