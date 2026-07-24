Kringloopwinkel speurt naar stukjes Lego, wie maakt deze set compleet?

Regelmatig worden bij kringloopwinkel Verderest in Valkenswaard Lego-bouwstenen in alle soorten en maten binnengebracht. Alles werd vroeger per bak verkocht, alles door elkaar. Medewerker Thomas vond het zonde dat losse Lego voor een paar euro werd verkocht. “Ik zei: Geef die bak maar aan mij, dan kijk ik of ik er een complete set van kan maken.” Inmiddels heeft ‘ie al tientallen bouwpakketten compleet kunnen maken, die inmiddels allemaal verkocht zijn

Klaske Delhij Geschreven door

Thomas houdt ervan om dingen te organiseren, sorteren en structureren. Hij heeft een heel sorteersysteem opgebouwd. “Onderdelen die bij één set horen, heb ik in een aparte doos gedaan. Er zijn meerdere voorraaddozen die nog niet compleet zijn. Op BrickLink, een online platform voor Lego, zoek ik uit welke onderdelen bij een bouwpakket horen. Ik zoek op een opvallend onderdeel, bijvoorbeeld een graafschep. Zo zie ik direct welke onderdelen nog ontbreken.” Zodra er nieuwe Lego binnen komt, onderzoekt hij of het een complete set is, of dat hij met de nieuwe onderdelen een pakket compleet kan maken. “Ik heb een Excel-bestand gemaakt waarin ik kan zien welke onderdelen ik nog mis.” Bij de nieuwe Lego sets staat op elke bouwsteen een typenummer, dat is makkelijker zoeken op internet. “Lego is het betere speelgoed. Het behoudt zijn waarde. Vintage Lego wordt zelfs alleen maar meer waard, omdat dit populair is bij verzamelaars”, legt hij uit. Momenteel is hij bezig om een vintage set Lego Technic, ook wel technische lego genoemd, compleet te krijgen.

De set van Lego Technic waar Thomas nog onderdelen voor zoekt (foto: kringloopwinkel Verderest

Lego Technic is een speciale productlijn om complexere, realistische, bewegende constructies te maken, zoals auto’s, kranen en graafmachines. Daar worden tandwielen, assen en soms pneumatische (werkend op luchtdruk, red.) onderdelen bij gebruikt. “De Lego Technic set 8851 is een pneumatische graafmachine, uitgebracht in 1984. Hij werkt met tandwieltjes, een paar hendels en perslucht, waardoor je er echt mee kunt graven. Hij zit nog in de originele doos, met een handleiding erbij. Dat zie je niet vaak. De onderdelen zijn ook in hele goede staat, bij de meeste vintage sets is dat wel anders”, vertelt Thomas.

"Ik neem vaak Lego dozen mee naar huis om te kijken of ik de ontbrekende onderdelen kan vinden."