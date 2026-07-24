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Kleding- en speelgoedbank gepland in Sint-Michielsgestel
Vandaag om 09:23
In Sint-Michielsgestel is een aanvraag gedaan om de hostiebakkerij aan de Directeur van Beekstraat tijdelijk te veranderen in een kleding- en speelgoedbank.
De aanvraag voor deze wijziging is op 22 juli 2026 ingediend. Het betreft een zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat er toestemming gevraagd wordt voor een activiteit die niet standaard in het bestemmingsplan past. De locatie aan de Directeur van Beekstraat 6 zal hierdoor mogelijk een tijdelijke sociale functie krijgen.
Om de documenten in te zien, kan er contact worden opgenomen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.
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