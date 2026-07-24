Vergunningaanvraag voor aanbouw in Berlicum

In Berlicum is een vergunning aangevraagd voor een aanbouw tussen een woning en berging aan de Braakven 23. Deze aanvraag dateert van 21 juli 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een omgevingsplanactiviteit voor het bouwen. Dit betekent dat er toestemming wordt gevraagd om iets nieuws te bouwen of aan te passen. In dit geval gaat het om de bouw van een verbinding tussen de woning en de berging op het genoemde adres in Berlicum.

Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden ingediend. Dit kan pas als de vergunning is verleend. Voor meer informatie over deze aanvraag kun je contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.