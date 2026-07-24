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Verbouwing woning Berlicum: Vergunning aangevraagd

Vandaag om 09:23

Voor de verbouwing van een woning aan de Bleijendaalseweg 5 in Berlicum is een omgevingsvergunning aangevraagd. De aanvraag is op 21 juli 2026 ingediend.

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De aanvraag betreft een bouwactiviteit, specifiek voor technische aanpassingen aan de woning. Het is momenteel nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag. Dit kan pas nadat de vergunning is verleend. Voor meer informatie over de aanvraag kan contact worden opgenomen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.

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