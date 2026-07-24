Verbouwing woonhuis aan Gemondseweg in Sint-Michielsgestel

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van een woonhuis aan de Gemondseweg 4 in Sint-Michielsgestel. De aanvraag is op 21 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een omgevingsplanactiviteit voor bouw en technische bouwactiviteiten. Geïnteresseerden kunnen de stukken inzien door een afspraak te maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Momenteel is het nog niet mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan pas nadat de vergunning is verleend.