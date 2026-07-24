Bouw van vrijstaande woning aangevraagd in Waalwijk

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een vrijstaande woning naast Kloosterweg 36 in Waalwijk. Deze aanvraag werd op 21 juli 2026 ontvangen en is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019169.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het bouwen van een vrijstaande woning op een perceel naast Kloosterweg 36 in Waalwijk. De stukken van deze aanvraag kunnen ingezien worden na het maken van een afspraak met de Frontoffice Vergunningen van de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving.

Er is nog geen besluit genomen over deze aanvraag, waardoor belanghebbenden op dit moment nog geen bezwaar kunnen maken. Zodra er een besluit is genomen, zal dit bekendgemaakt worden.