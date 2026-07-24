Groene buitenruimte gepland in Waalwijk

Het college van Waalwijk heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een groene en biodiverse buitenruimte aan de Gragtmansstraat 3a in Waalwijk. Het besluit werd op 22 juli 2026 bekendgemaakt.

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De omgevingsvergunning voor de locatie aan de Gragtmansstraat 3a betreft verschillende activiteiten. Er komt een bouwactiviteit die afwijkt van het omgevingsplan en een verandering van de uitweg. Deze nieuwe ontwikkeling heeft als doel om de openbare ruimte in de omgeving groener en biodiverser te maken.