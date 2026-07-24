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Vergunning voor toiletgebouw bij molen in Sprang-Capelle
Vandaag om 09:27
Het college van Waalwijk heeft op 21 juli een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een toiletgebouw bij de molen Dye Sprancke aan de Oudestraat 86 in Sprang-Capelle. Het besluit is bekendgemaakt op dezelfde dag.
De vergunning omvat zowel de bouwactiviteit als het afwijken van regels in het omgevingsplan. Dit betekent dat de bouw van het toiletgebouw toegestaan is ondanks dat het afwijkt van de bestaande regels.
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