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Vergunning explosieven Waalwijk verlengd tot juli 2027
Vandaag om 09:27
De gemeente Waalwijk heeft een vergunning verleend voor de overbrenging van explosieven voor civiel gebruik naar de Burgemeester Verwielstraat. Deze vergunning is geldig tot 22 juli 2027.
Op 21 juli 2026 maakten burgemeester en wethouders van Waalwijk bekend dat de vergunning voor het vervoer van explosieven naar de locatie aan de Burgemeester Verwielstraat in Waalwijk is verleend. De vergunning geldt vanaf 22 juli 2026 en blijft een jaar geldig.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar indienen. Voor het inzien van de vergunningstukken kan een afspraak worden gemaakt met de Frontoffice Vergunningen van de gemeente Waalwijk.
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