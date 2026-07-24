Vergunning verleend voor Waalwijk Cup met feestavond

De gemeente Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het voetbaltoernooi de Waalwijk Cup, dat van donderdag 20 augustus tot en met zaterdag 22 augustus 2026 plaatsvindt op het sportpark van voetbalvereniging WSC.

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Het evenement, dat plaatsvindt aan de Akkerlaan 9 in Waalwijk, eindigt met een feestavond. De gemeente heeft toestemming gegeven voor mogelijke geluidsoverlast tijdens het toernooi. Het besluit is eerder deze week op 21 juli 2026 bekendgemaakt.

De Waalwijk Cup begint donderdag en vrijdag om half zeven ’s avonds en eindigt om één uur ’s nachts. Op zaterdag start het evenement om tien uur ’s ochtends en duurt het tot tien uur ’s avonds.