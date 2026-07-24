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Vergunning aangevraagd voor stellingen in nieuwbouw Oosterhout

Vandaag om 09:28

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van stellingen in de nieuwbouw aan de Denariusstraat in Oosterhout. De aanvraag is op 21 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het plaatsen van stellingen in een nieuwbouwproject aan de Denariusstraat 15 in Oosterhout. Deze is ingediend op 21 juli 2026 en heeft referentienummer 1101932.

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