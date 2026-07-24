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Evenementenvergunning voor Springen- en Film in het Park in Oosterhout
Vandaag om 09:28
De gemeente Oosterhout heeft een vergunning verleend voor het evenement Springen- en Film in het Park. Dit zal plaatsvinden op 29 augustus 2026 in het Slotpark.
Het evenement Springen- en Film in het Park heeft toestemming gekregen van de gemeente Oosterhout. De aanvraag voor de vergunning werd al op 26 mei 2026 ingediend. Bezoekers kunnen op 29 augustus genieten van activiteiten in het Slotpark.
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