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VIERDAAGSE

Militairen leggen speciale brug aan over de Maas in Cuijk voor Vierdaagse

Vandaag om 09:23 • Aangepast vandaag om 10:56
Militairen leggen de laatste hand aan de pontonbrug over de Maas bij Cuijk voor de Nijmeegse Vierdaagse.
Militairen leggen de laatste hand aan de pontonbrug over de Maas bij Cuijk voor de Nijmeegse Vierdaagse.

Om kwart voor zeven vrijdagochtend werd er door militairen nog volop gewerkt aan de pontonbrug. Deze brug wordt speciaal voor de Nijmeegse Vierdaagse geplaatst om de wandelaars bij Cuijk de Maas over te laten steken.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

Dit jaar wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe pontonbrug voor de wandelaars. De oude brug komt uit de jaren tachtig en was aan vervanging toe. De nieuwe pontonbrug kan meer gewicht aan.

Afgelopen weekend oefende het Regiment Genietroepen al met het nieuwe materiaal. Dat liet de organisatie van de Vierdaagsefeesten Cuijk zien in een Facebook-bericht:

 

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