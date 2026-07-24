Militairen leggen speciale brug aan over de Maas in Cuijk voor Vierdaagse

Om kwart voor zeven vrijdagochtend werd er door militairen nog volop gewerkt aan de pontonbrug. Deze brug wordt speciaal voor de Nijmeegse Vierdaagse geplaatst om de wandelaars bij Cuijk de Maas over te laten steken.

Dit jaar wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe pontonbrug voor de wandelaars. De oude brug komt uit de jaren tachtig en was aan vervanging toe. De nieuwe pontonbrug kan meer gewicht aan.

Afgelopen weekend oefende het Regiment Genietroepen al met het nieuwe materiaal. Dat liet de organisatie van de Vierdaagsefeesten Cuijk zien in een Facebook-bericht:

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