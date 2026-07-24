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Woonunit tijdelijk toegestaan in Casteren
Vandaag om 09:32
De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit aan de Heistraat in Casteren. De vergunning is verleend voor twee jaar en werd op 22 juli 2026 verstrekt.
De woonunit wordt geplaatst op een locatie die kadastraal bekend is als HGL, sectie K, nummer 631. Het kenmerk van deze vergunningaanvraag is ZBLA2026-001214.
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