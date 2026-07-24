Vergunning voor verbouwing woonboerderij in Hapert verleend

De gemeente Bladel heeft een vergunning verleend voor de verbouwing en gevelaanpassing van een woonboerderij aan de Ganzestraat in Hapert.

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Op 22 juli 2026 heeft de gemeente Bladel toestemming gegeven voor een interne verbouwing en wijzigingen aan de gevel van een woonboerderij aan de Ganzestraat 29 in Hapert. Deze woonboerderij was al eerder gesplitst in meerdere wooneenheden.

De vergunning, met kenmerk ZBLA2026-000967, betekent dat er mogelijk veranderingen in de omgeving plaatsvinden. Het besluit is openbaar en ligt zes weken ter inzage bij de gemeente. Voor inzage moet je een afspraak maken.