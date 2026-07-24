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VIERDAAGSE

Dit is de route van de Nijmeegse Vierdaagse door Brabant

Vandaag om 09:25 • Aangepast vandaag om 09:36
De Nijmeegse Vierdaagse komt op de slotdag door Brabant.
De Nijmeegse Vierdaagse komt op de slotdag door Brabant.

Wie denkt dat de Nijmeegse Vierdaagse alleen in Nijmegen gelopen wordt, heeft het mis. Op dag 4, de slotdag van het grootste wandelevenement ter wereld, komt een deel van de routes zelfs door Brabant.

Profielfoto van Rowan Krause
Geschreven door
Rowan Krause

Zowel militairen als de wandelaars van de 40 en 50 kilometer komen door onze provincie. Onderweg passeren zij verschillende Brabantse plaatsen, waar de wandelaars worden onthaald door publiek en muziek. Zo maakt ook Brabant al jarenlang deel uit van de laatste etappe van de Vierdaagse.

Volg de hele dag alles over de Nijmeegse Vierdaagse in ons liveblog. Alle verhalen vind je ook op onze themapagina.

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