Dit is de route van de Nijmeegse Vierdaagse door Brabant

Wie denkt dat de Nijmeegse Vierdaagse alleen in Nijmegen gelopen wordt, heeft het mis. Op dag 4, de slotdag van het grootste wandelevenement ter wereld, komt een deel van de routes zelfs door Brabant.

Zowel militairen als de wandelaars van de 40 en 50 kilometer komen door onze provincie. Onderweg passeren zij verschillende Brabantse plaatsen, waar de wandelaars worden onthaald door publiek en muziek. Zo maakt ook Brabant al jarenlang deel uit van de laatste etappe van de Vierdaagse.

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