Reclamebord aanvraag Boxmeerseweg Beugen in behandeling

De gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een reclamebord aan de Boxmeerseweg in Beugen. De aanvraag is ingediend op 21 juli 2026.

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De aanvraag betreft een bouwactiviteit en wordt behandeld volgens de standaardprocedure. Na beoordeling van de aanvraag zal de gemeente een besluit nemen. De beslissingstermijn is acht weken, maar deze kan worden verlengd tot veertien weken.

De locatie van het geplande reclamebord is kadastraal bekend als BMR00-S-598 en het zaaknummer is Z2026-00004846. Bezwaar maken tegen de ingediende aanvraag of eventuele verlenging van de beslistermijn is niet mogelijk.