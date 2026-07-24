Verkeersmaatregelen tijdens Eyewitness evenement in Overloon

De gemeente Land van Cuijk heeft besloten om op 29 en 30 augustus 2026 tijdelijke verkeersmaatregelen in te stellen tijdens het Eyewitness evenement in Overloon. Diverse wegen zullen worden afgesloten en er komt een parkeerverbodszone om de bereikbaarheid en veiligheid te waarborgen.

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Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2026 vindt in Overloon het Eyewitness evenement plaats. Om de veiligheid op de weg te garanderen en de bereikbaarheid van het evenement te waarborgen, heeft de gemeente Land van Cuijk diverse tijdelijke verkeersmaatregelen aangekondigd. Zo worden de Haarlemmermeerlaan en de Kleffen afgesloten, en geldt er een parkeerverbod op meerdere wegen, waaronder de Raaijweg en de Bergkampweg.

De parkeerverbodszone wordt gehandhaafd met de wegsleepverordening van de gemeente Land van Cuijk. De maatregelen zijn van kracht op 29 augustus van negen uur 's ochtends tot zes uur 's avonds en op 30 augustus van negen uur 's ochtends tot vijf uur 's middags. Parkeerplaats P2 aan de Bergkampweg is enkel toegankelijk voor mindervaliden.