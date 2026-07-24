Verduurzaming sporthal de Raaijhal in Overloon aangevraagd

De gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen voor het verduurzamen van de sporthal de Raaijhal in Overloon. De aanvraag werd op 22 juli 2026 ingediend en betreft een bouwactiviteit op Raaijweg 15-17.

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De gemeente behandelt deze aanvraag volgens de gebruikelijke procedure voor bouwactiviteiten. Dit betekent dat er binnen acht weken een besluit wordt genomen, met een mogelijke verlenging tot veertien weken. Bezwaar maken tegen deze aanvraag of een eventuele verlenging is niet mogelijk.