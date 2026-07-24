Sporthal in Overloon krijgt duurzame opknapbeurt

De gemeente Land van Cuijk heeft op 21 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het verduurzamen van Sporthal de Raaijhal in Overloon. Deze aanvraag wordt behandeld volgens de gangbare vergunningsprocedure.

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De sporthal, gelegen aan de Raaijweg 15-17 in Overloon, staat op de nominatie voor een duurzame opknapbeurt. Het plan om de sporthal te verduurzamen is door het college van burgemeester en wethouders in behandeling genomen.

De aanvraag valt onder een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan. De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen, met een mogelijke verlenging tot veertien weken. Bezwaar maken tegen de aanvraag of eventuele verlengingen is niet mogelijk.