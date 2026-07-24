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Reclamebord gepland aan Oeffeltseweg in Haps

Vandaag om 09:35

De gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een reclamebord aan de Oeffeltseweg in Haps. De aanvraag is op 21 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit op het kadastrale perceel CUIOO-K-3779. De aanvraag wordt behandeld volgens de standaard procedure, waarbij de gemeente binnen acht weken een besluit moet nemen. Deze termijn kan eventueel verlengd worden tot veertien weken.

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