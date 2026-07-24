Tijdelijk gronddepot gepland nabij St. Elisabethstraat in Grave

Er is een aanvraag ingediend voor een tijdelijke gronddepot bij St. Elisabethstraat 10b in Grave. De gemeente Land van Cuijk heeft deze aanvraag op 21 juli 2026 ontvangen.

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De aanvraag betreft het inrichten van een tijdelijke opslagplaats voor grond, ook wel een gronddepot genoemd. Deze locatie ligt kadastraal vastgelegd op GVE00-E-1593. De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaardprocedure, waarbij de beslistermijn acht weken bedraagt. Indien nodig kan deze termijn worden verlengd naar veertien weken.

Het gronddepot heeft te maken met activiteiten zoals een grondbank, wat een plek is waar grond tijdelijk wordt opgeslagen of gereinigd. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend tegen de aanvraag of eventuele verlenging van de beslistermijn.