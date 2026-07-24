Maatwerkvoorschriften aangevraagd voor vloer in Heesch

De gemeente Bernheze heeft een aanvraag voor maatwerkvoorschriften ontvangen voor een vloeistofdichte vloer aan de Nieuwe Erven 11a in Heesch. Deze aanvraag is ingediend op 21 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor maatwerkvoorschriften betreft het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van een vloeistofdichte vloer op het adres Nieuwe Erven 11a in Heesch. Deze locatie valt onder de gemeente Bernheze.

De aanvraag, met zaaknummer Z/511404, is onderdeel van de procedure volgens de Omgevingswet. In deze fase is het nog niet mogelijk om te reageren op het verzoek.