Verbouwing inpandige bijkeuken en garage in Son en Breugel goedgekeurd

De gemeente Son en Breugel heeft op 22 juli 2026 een vergunning verleend voor het verbouwen van een inpandige bijkeuken en garage aan de Rijnlaan 9. Deze vergunning is nu beschikbaar voor inzage.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel hebben de omgevingsvergunning goedgekeurd voor de verbouwing op het adres Rijnlaan 9. Het plan betreft het aanpassen van een bijkeuken en garage.

De vergunning is op 22 juli 2026 verleend en kan vanaf die datum worden ingezien. Het bijbehorende zaaknummer is 08483676370.