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Vergunning verleend voor aanbouw en overkapping in Son en Breugel

Vandaag om 09:37

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor een aanbouw en overkapping aan de Sonniuswijk 5. Dit besluit is op 22 juli 2026 genomen door burgemeester en wethouders.

Gevonden voor jou

In Son en Breugel is onlangs toestemming gegeven voor de realisatie van een aanbouw en overkapping aan de Sonniuswijk 5. De gemeente heeft op 22 juli 2026 de omgevingsvergunning hiervoor verleend.

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