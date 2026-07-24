Advertentie
Vergunning verleend voor aanbouw en overkapping in Son en Breugel
Vandaag om 09:37
De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor een aanbouw en overkapping aan de Sonniuswijk 5. Dit besluit is op 22 juli 2026 genomen door burgemeester en wethouders.
In Son en Breugel is onlangs toestemming gegeven voor de realisatie van een aanbouw en overkapping aan de Sonniuswijk 5. De gemeente heeft op 22 juli 2026 de omgevingsvergunning hiervoor verleend.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie