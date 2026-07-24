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Evenement Pasar Toma in Breda wacht op vergunning

Vandaag om 09:37

De aanvraag voor een evenementenvergunning voor Pasar Toma op het Arumbaeplein in Breda is ingediend. Het evenement staat gepland voor 29 augustus 2026 van één uur 's middags tot elf uur 's avonds.

Gevonden voor jou

Pasar Toma is een evenement waarvoor recent een vergunning is aangevraagd. Het vindt plaats op het Arumbaeplein in Breda, en de aanvraag is op 15 juli 2026 ingediend. De gemeente moet nog een beslissing nemen over het verlenen van de vergunning.

De aanvraag is momenteel nog in behandeling, en de plannen liggen niet ter inzage. Geïnteresseerden kunnen de aanvraag digitaal opvragen bij de gemeente Breda met de vermelding van het kenmerk, de locatie en de omschrijving.

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